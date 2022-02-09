Kütahya’da arıcılık kursu

Kütahya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile arıcılık kursu düzenlendi.

34 kursiyerin katıldığı arıcılık kursunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından kursiyerlere, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, ballı bitkiler, ana arı yetiştiriciliği, bal üretimi, gezginci arıcılık ve arı sağlığı konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.