Kütahya’da aranan 23 şahıs yakalandı

Kütahya’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan çeşitli suçlardan aranan 23 kişiden 13’ü serbest bırakılırken, 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, 8-14 Ocak tarihleri aralığında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 333 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.İ.G. (49), kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan S.D. (32), hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik suçlarından 8 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.S. (49), cebir,. tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Y. (21), sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.N. (28), silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.O.A. (55), tehdit suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.D. (45), yaralama suçundan hapis cezası bulunan R.Y. (41), B.S. (44), C.K. (25) ve 6136 SKM suçundan hapis cezası bulunan A.A. (29) ile Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a muhalefet suçundan hapis cezası bulunan H.A. (42) isimli hükümlüler ile karşılıksız yararlanma, hırsızlık, yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme suçlarından gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan 11 şüpheli olmak üzere toplam 23 şahsın yakalandığı belirtildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 13’ü serbest kalırken, 10’unün tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği kaydedildi.