banner596

banner547

Son Dakika

Kütahya’da araçlarında uyuşturucu ve 4 tabanca ile yakalanan iki kişi tutuklandı

Kütahya’da araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA 21.09.2022, 10:39
Kütahya’da araçlarında uyuşturucu ve 4 tabanca ile yakalanan iki kişi tutuklandı

Kütahya’da araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan Ş. S. ve I.Y. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)