Kütahya’da araç sayısı 228 bin 343 oldu

Kütahya’datrafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla228 bin 343 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2023 yılı Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 5 bin 685 araç devri yapıldı. İl genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 228 bin 343 oldu.

TÜİK verilerine göre, Kütahya’da 2023 Ocak ayında 3 bin 964 otomobil, 97 minibüs, 46 otobüs, 857 kamyonet, 99 kamyon, 195 motosiklet, 416 traktör ve 11 özel maksatlı taşıt devri yapıldı.

Son verilere göre Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 112 bin 749’u otomobil, 3 bin 489’u minibüs, bin 807’si otobüs, 28 bin 976’sı kamyonet, 7 bin 706’sı kamyon, 37 bin 115’i motosiklet, 35 bin 804’ü traktör, 661’i ise özel maksatlı taşıttan oluşuyor.