Kütahya’da araç sayısı 227 bin 377 oldu

Kütahya’da bulunan motorlu kara taşıtı sayısı artışına devam ediyor. TÜİK tarafından yayınlanan son rapora göre toplam nüfusu 578 bin 640 olan Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 227 bin 377 oldu.

Kütahya trafiğine kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 1 yılda 6 bin 269 adet artış gösterdi.

Kütahya’da 2021 yılı sonunda 21 bin 108 olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2022 yılı sonunda 227 bin 377’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan rapora göre Kütahya’da motorlu kara taşıtı sayısı Aralık ayında 7 bin 254 adet artış göstererek toplamda 227 bin 377 oldu.

Kütahya’da geçen ay 4 bin 877 otomobil, 96 minibüs, 43 otobüs, bin 108 kamyonet, 186 kamyon, 295 motosiklet, 635 traktör ve 14 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

İl genelindeki motorlu kara taşıtlarının 112 bin 387’si otomobil, 3 bin 495’i minibüs, bin 799’u otobüs, 28 bin 894’ü kamyonet, 7 bin 661’i kamyon, 36 bin 681’i motosiklet, 35 bin 802’si traktör, 658’i ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.