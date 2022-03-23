Kütahya’da araç sayısı 221 bin 490 oldu

Kütahya’da 2021 yılı şubat ayında 216 bin 208 olan motorlu kara taşıtı bir yılda 5 bin 282 arttı.

2022 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Kütahya trafiğine kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 221 bin 490 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 yılı Şubat Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 3 bin 695 araç devri yapıldı. İl genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 221 bin 490’a ulaştı.

TÜİK verilerine göre Kütahya’da 2022 Şubat ayında 2 bin 496 otomobil, 64 minibüs, 29 otobüs, 568 kamyonet, 100 kamyon, 166 motosiklet, 289 traktör ve 10 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 110 bin 498’i otomobil, 3 bin 567’si minibüs, bin 808’i otobüs, 28 bin 481’i kamyonet, 7 bin 398’i kamyon, 33 bin 908’i motosiklet, 35 bin 211’i traktör, 619’u ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.(EFE-)