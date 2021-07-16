banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

Kütahya’da araç içerisinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı

Kütahya’da araç içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

KÜTAHYA 16.07.2021, 10:54
Kütahya’da araç içerisinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı
banner502

Kütahya’da araç içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.K. ve E.K. isimli şahısların otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerce, Merkez İlçe H. Köyü mevkiinde B.K. ve E.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 2 adet plastik pet şişeden yapılmış uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet cam halinde uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501