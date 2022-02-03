Kütahya’da anaç koyun keçi tespit işlemleri ve çiçek aşılamaları

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılamalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, Yenice, Ahiler, Elmalı, İhsaniye, Fincanburnu, Körs, Kumluyurt köylerinde anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılamaları yapıldı.