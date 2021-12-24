banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kripto para yasası geliyor!
Kripto para yasası geliyor!
Otogaz ve motorine indirim
Otogaz ve motorine indirim
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Kütahya’da "Altın Gençlik Ödülleri" sahiplerini buldu

Kütahya Kent Konseyi Gençlik Merkezi’nin, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği "Altın Gençlik Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

KÜTAHYA 24.12.2021, 17:56
Kütahya’da "Altın Gençlik Ödülleri" sahiplerini buldu

Kütahya Kent Konseyi Gençlik Merkezi’nin, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği "Altın Gençlik Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Kütahya Altın Gençlik Ödül törenini açılışı konuşmasını yapan Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alparslan Dinçer, Kütahya’da öğrenim gören öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanında belirledikleri amaç doğrultusunda bir araya gelerek üniversite bünyesinde resmi topluluk haline geldiklerini ve Kütahya adına fikir ve proje ürettiklerini ifade etti.

Dinçer, “Kütahya’nın gençleşerek hedeflerine emin adımlarla koşmasını hedefliyoruz. Tarihine, kültürüne, medeniyetine, öz değerlerine, inançlarına ve ruh yapısına sımsıkı bağlı bir gençliğin inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Adana için Altın Koza ne ise, Antalya için Altın Portakal ne ifade ediyorsa Kütahya’mız için de Altın Gençlik Ödülleri aynı anlama gelmektedir” dedi.

Kütahya Altın Gençlik Ödüllerinin düzenlenmesine destek veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve KDPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a ve ödül gecesinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Gençlik Meclisi Başkanı Dinçer, Gençlik Merkezi olarak çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini söyledi.

Program, Dinçer’in açılış konuşmasının ardından ödül töreni ile devam etti. Törende Onur Ödülü alan ve kısa bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, gençlik konseylerinin yaptığı çalışmaların belediye ve üniversite tarafından sahiplenilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Gençlik Meclisi Başkanı Alparslan Dinçer’e ve yönetimine teşekkür eden Vali Çelik, “Topluluk olmak, bir arada olmak, bir amacın peşinde koşmak çok değerli. Topluluk üyelerinin tamamının bir araya gelebilme ruhunu, bir amacı belirleyip onun etrafında ortak hareket etme ruhunu taşıdıkları için tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Kütahya ile bütünleştiğiniz yaşantınızı devam ettirmenizi arzu ediyorum"

Genç Dostu Ödülü verilen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “2019 yılında başlattığımız Kütahya İkamet Kart Projemize destek vererek, Kütahya’yı komşu illerle rekabet edebilecek ortalama yaşa taşıdığınız için teşekkür ediyorum. Bu şehir, 2018 verilerine göre bölgenin en yaşlı ili olduğu için yıllarca yatırımcı bulmakta zorlandı. 2019 yılında 10 bine yakın öğrencimizin projemize paydaş olup destek vermesiyle birlikte, bu kötü unvanı geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

Komşu illerle ortalama yaş seviyesi olarak aynı seviyeye gelindiğini ifade eden Başkan Işık, yatırımcılar açısından risk olarak görülen sürdürülebilir genç nüfus oranı riskinin de geride bırakıldığını ifade etti. Başkan Işık, “Bugün öğrenci olan gençlerin, yarın Kütahya’da birer çalışan, genç girişimci ve iş insanı olarak Kütahya’da kalmanızı, Kütahya ile bütünleştiğiniz yaşantınızı devam ettirmenizi arzu ediyorum” dedi.

Emeği geçen herekse teşekkür eden Başkan Işık, ödül alan topluluk başkanları ve üye öğrencilerini tebrik etti.

Yılın akademisyeni ödülünü alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal Dumlupınar Üniversitesinin son iki yılda önemli ilerleme gösterdiğini ifade etti. Rektör Uysal; “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrenci merkezli bir üniversitedir. Yeni müracaatlarla birlikte 100’ün üzerinde öğrenci topluluğumuz var. Öğrenci topluluklarını teşvik ediyoruz. Ödül alan topluluklarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8