banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Bugün Miraç Kandili...
Bugün Miraç Kandili...
Ünlü futbolcu ölü bulundu!
Ünlü futbolcu ölü bulundu!

Kütahya’da akıllı ulaşım başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentte akıllı ulaşım projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

KÜTAHYA 10.03.2021, 07:40
2
Kütahya’da akıllı ulaşım başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentte akıllı ulaşım projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Başkan Işık, 4 farklı şekilde bilet basabilecekleri yeni uygulama ile otobüslere binilebileceğini ifade ederek,"Akıllı ulaşım projemiz şehrimize hayırlı olsun. Kütahya Belediyesinin denetimi altında Özel Halk Otobüslerinin ücret toplama sistemi dahil olmak üzere akıllı durak, akıllı kavşak, akıllı bisiklet, akıllı şehir uygulamalarının her türlü işlemlerin yapıldığı bir merkez, Belediye binamız önünde konuşlandırıldı. Merkezimizin adını Kart 43 işlem merkezi olarak tanımladık. Bu işlem merkezleri şehrimizin farklı noktaların da yer alacak” dedi.

"Kart değişiminden ücret alınmayacak"

350 bin eski kartın güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Işık, “Dün itibariyle yeni sistemin denemeleri yapıldı. Denemler ve diğer eksikler tamamlanınca yeni sisteme geçeceğiz. Vatandaşlarımızın elinde şuanda bulunan 350 bin eski kartları güncellemesi yapılıyor. Eski kartlar geçerliliğini koruyacak. Yeni kart çıkartacak vatandaşlarımızdan, 10 TL ücret bedeli alınacak. Eski kartlardaki kontörler devam edecek. Birkaç yöntemle, otobüslerimizde ulaşım hizmetlerinden yararlanmak mümkün olacak. Günlük bilet almak isteyenler, kare kod uygulamasıyla tek biniş bileti bu merkezden verilecek. Daha önce anlaşma yapılan bakkallarda da aynı sistem devam edecek. Eski kartlar kişiye özgü hale getirilecek ve içindeki krediyi kullanabilecek. Vatandaşlarımız kredi kartını okutarak ta otobüse binebilecek. Sistemden alınan kare kod, cep telefonundan okutularak otobüse biniş yapılabilecek” diye konuştu.

"Vatandaş mağdur olmayacak"

Görme engelliler için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistem geliştirdiklerini ifade eden Başkan Işık, “Vatandaşın mağdur olmayacağı yeni bir sisteme geçiyoruz. Türkiye’de ilk kez ve Kütahya’da görme engellilerimize mesaj sistemi ile hangi dakikada, hangi durakta, hangi otobüsün geleceği, görme engelli vatandaşlarımıza bildirilecek. Akıllı ulaşım başlığı altında modülleri devreye sokmaya başladık. En önemlisi buydu. Bu hizmetleri, Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli ile vereceğiz. Toplanan paranın kontrolü Kütahya Belediyesinin uhdesinde olacak. Geçmişte yaşanan birçok sorunun sonuna geldik. Nisan ayı ile birlikte sorunsuz bir toplu taşımaya başlayacağız” dedi.

"Akıllı duraklar sistemi entegre olacak"

Başkan Işık, sisteme akıllı durakların entegre olacağını belirttiği açıklamasında “Bu sistem akıllı duraklarla entegre olacak. Hangi durakta, hangi otobüs, hangi saatte olacağını yazacak. Vatandaşlardan gelecek şikayetler anında görülecek ve gereken yapılacak. Önceden yapılan hatalardan sadece otobüs sahipleri mesuldü. Şimdi bu sistem ile şoförlerde, kıyafetten, gecikmeye kadar sorumlu olacaklar. Pandeminin bitmesi ile birlikte tüm otobüslerimiz sefere başladığında, şuanda yaşanan gecikmeler ve diğer sıkıntılar ortadan kalkmış olacak. Belediyenin payı ile sistem kendi kendini masrafını çıkartacak. Bu pay ile üniversite öğrencilerine ve Kütahyalı gençlerimizin otobüs kullanımındaki giderlerinin finansında kullanacağız" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20