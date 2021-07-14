Kütahya’da AK Parti’den "Türkiye geçilmez" standı

AK Parti Kütahya İl Teşkilatınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla “Türkiye geçilmez" standı açıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Parti Teşkilatı olarak Sevgi Yolu girişine açmış oldukları "Türkiye geçilmez " standında vatandaşlarla hemhal olduklarını söyledi.

Başkan Ceyhun, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açmış olduğumuz stantta güzel şehrimizin dört bir yanında şanlı bayrağımız dalgalansın diye tüm hemşerilerimize al bayrağımızı takdim ettik” dedi.