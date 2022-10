Kütahya’da AK Parti iktidarı süresince yapılan konut sayısı 12 bin 800’e ulaştı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden 454 Konutları’nda incelemelerde bulundu.

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan’ın hazır bulunduğu incelemede firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Önsay, "Kütahya’da daha çok konut kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kütahya’da AK Parti iktidarı süresince yapılan konut sayısı 12 bin 800’e ulaştığını kaydeden Önsay, "Sosyal konut projeleri sahasındayız. Arkamızda gördüğünüz alanda son yaptığımız 454 konutun inşaatı devam ediyor. Yüzde 85 oranında tamamlanmış, önümüzdeki gelecek ayın sonunda da teslimine başlanacak. Bu dairelerin bazıları 2+1, bazıları ise 3+1. Bunların hepsi sahipli, sözleşme imzalanmış, vatandaşlarımız 2+1’leri 390 bin, 3+1’leri ise 470 bin TL’den şu an almış durumdalar. Şu an TOKİ tarafından verilen dairelerde insanların elde ettikleri devletin teşvikiyle oluşan piyasaya göre baktığımızda bunlar çok dipte olan fiyatlar. Şu karşıki gördüğünüz alanda Kütahya’ya merkeze yapılacak sosyal konut sayısı 685’e çıktı. Karşı taraftaki alana 685 konut daha yapacağız. Şu arkadaki konutlar tamamlandığında Kütahya’da AK Parti iktidarı süresince yapılan konut sayısı 12 bin 800’e ulaşacak. Bunlara 2 bin 100 daha eklenmiş oluyor. Görüldüğü gibi AK Parti iktidarı süresince Kütahya’lar sosyal konut alanlarından TOKİ’den her türlü desteği almış gözüküyor. Bugün burada TOKİ tarafından yapılan bütün bu alanları görmüş olduk. Hakikaten işçilik, inşaat anlamında bugün birçok müteahhitlerin koymayı düşünmeyeceği şeyler TOKİ tarafından konmuş durumda. Artık TOKİ standardı dediğimiz hadise lüks standart haline geldi. Bu da AK Parti iktidarının başarılarından bir tanesi. Burada ev alan, sözleşme imzalayan ve dört gözle buraya yerleşmeyi bekleyen tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. 454 vatandaşımız, ailemiz, ailemiz daha konutlara girecekler. İnşallah inşaat yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra daha çok konutu merkeze almak için gayret edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla ev sahibi, konut sahibi yapmaya devam edeceğiz. Kütahya’da daha çok konut kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

(EFE-)