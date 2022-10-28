Kütahya’da Ahilik Haftası Afiş Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar arasında düzenlenen "Ahi Evran’ın Günümüz Kooperatifçiliğine Etkisi" isimli afiş yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’ndaki ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, okul yöneticileri, başarılı olan öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarılarının devamını diledi.

Ahilik Haftası Afiş Yarışmasında, birinci, Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Emine Damla Uçar, ikinci Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Pınar Coşgun, üçüncü ise Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Sıddıka Parlak oldu.