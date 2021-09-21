Kütahya’da ağaçlandırma ve bakım çalışması

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce doğal veya yapay gençleştirme ya da ağaçlandırma çalışmalarıyla kurulan meşcerelerde bakım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Gediz Orman İşletme Şefliği 67. 68. 107. 108 ve 168 no’lu 2022 yılı sıklık bakımı sahalarında sıklık bakım çalışmaları sürdürülüyor.

Gediz Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde istikbal bireylerinin işaretlenmesi, bakım patikalarının işaretlenmesi ve kontrol parsellerinin oluşturulması işleri danışman orman mühendisleri tarafından yürütülüyor. Meşcerelerin sıklık çağında uygulanan orman bakımı tedbirlerinden olan sıklık bakım çalışmaları ile geleceğin istikbal ağaçlarına daha ferah bir yaşam alanı oluşturuluyor.

Gediz Orman İşletme Şefi Osman Mozka kontrolünde yapılan çalışmalar ile geleceğin istikbal ağaçları bugünden belirlenerek, kolayca tanınır ve bulunur duruma getiriliyor ve bu ağaçların ışık ve hava ihtiyaçları sağlanıyor.