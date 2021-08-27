Kütahya’da ağaç katliamına protestolar sürüyor

Kütahya Metem Tesisleri’nin bahçesinde üç gün önce ağaç kesimlerinin başlanmasına tepki gösteren mahalle sakinlerinin protestoları devam ediyor.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne ait Metem Tesisleri’nde bulunan 100’den fazla ağacın kesilmeye başlanması üzerine mahallelinin protestosu sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ağaçları kesme çalışması yapan işçilere, “Ağacıma dokunma” sloganlarıyla karşılık veren mahalleli, iş makinelerinin önüne geçerek kesimi engellemeye çalışıyorlar.

Kesim yapılan alana “özel mülk” denildiğini söyleyen mahalle halkı, "Esnaf odaları kamu yararına çalışan bir kurum değil mi? Buraya imar izni verenlerle sandıkta görüşeceğiz. Kamu kurumları tarafından böyle bir duruma maruz kalmak içimizi acıtıyor. İşçilere engel olmaya çalışan mahallemizin çocukları ise işçilerden küfür işitiyorlar. Burası mahallemizin en büyük yeşillik alanıydı. Şimdi bu alan çoraklaşacak. Buna birileri ’dur’ demeli" diye konuştular.