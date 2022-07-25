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Kütahya’da ağaç bakım çalışmaları

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde ve köyden mahalle olan mahallelerde ağaçların ve yeşil alanların bakımları devam ediyor.

KÜTAHYA 25.07.2022, 12:20
Kütahya’da ağaç bakım çalışmaları

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde ve köyden mahalle olan mahallelerde ağaçların ve yeşil alanların bakımları devam ediyor.

Şehir merkezinde ve köyden mahalle olan mahallelerimizde yer alan yeşil alanlardaki ağaçların bakımları hızla devam ediyor. Ekipler son olarak Alayunt Mahallesi’nde ağaçların dallarını budama işlemlerini tamamladı.

Daha sağlıklı bir çevre için yeşil alan ve ağaçların bakımlarını düzenli olarak devam ettiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, diğer mahallelerde de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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