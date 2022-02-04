Kütahya’da Afet Farkındalık Eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Türk Telekom personeline Afet Farkındalık Eğitimi verildiği bildirildi.

Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere üç temel başlık altında toplanan eğitimde, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

Türk Telekom Operasyon Merkezinde yapılan eğitimde ayrıca AFAD Gönüllülüğü ve AFAD Acil Mobil Uygulamasının da tanıtımı yapıldı.