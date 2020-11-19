Kütahya’da Adalet Ormanı’na 300 fidan dikildi

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında Adalet Ormanına 300 fidan dikildiği bildirildi.

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait Parmakören Mahallesinde bulunan Adalet Ormanında Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Cumhuriyet Savcısı Veysel Arat, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Neslihan Ege, kurum personelleri ve gönüllü hükümlülerin katılımlarıyla ‘Geleceğe Nefes’ etkinliği kapsamında bir araya gelinerek 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

“Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir” diyen Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, “Ormanlar sadece oksijen kaynağı değildir. Ormanlar erozyonu, kuraklığı önler, dalından, yaprağından, gövdesinden birçok ürün elde edilir, kökleriyle su tutarak sellerin oluşmasını engeller, gürültüyü azaltır, beden ve ruh sağlığımız üzerine olumlu etkileri vardır. Bütün bu faydaları düşündüğümüzde ormanları korumanın ve ağaç dikmenin önemini daha iyi anlayabiliriz. Ormanlarımız dünyanın ve özellikle ülkemizin önemli nefes kaynağıdır, her daim özellikle kamu kurumları olarak ağaç dikim etkinliklerine devam edeceğiz ‘ dedi.