banner609

Son Dakika

Kütahya’da Acil Serviste Mekanik Ventilasyon Kursu düzenlendi

KÜTAHYA'DA ACİL SERVİSTE MEKANİK VENTİLASYON KURSU DÜZENLENDİ

KÜTAHYA 29.05.2023, 10:33
Kütahya’da Acil Serviste Mekanik Ventilasyon Kursu düzenlendi

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Havayolu Çalışma Grubu tarafından Acil Serviste Mekanik Ventilasyon Kursu düzenlendi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ev sahipliğinde, Hekim Sinan Konferans Salonunda düzenlenen kursta; Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcura başta olmaz üzere akademisyenler yer aldı.

KSBÜ Acil Tıp Anabilim Dalı (AD) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kursta; alanında uzman akademisyen ve eğitmenler tarafından çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Dekan Prof. Dr. Özcura kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, verimli bir kurs olması temennilerinde bulundu.

Yorumlar (0)
banner612
banner617