Kütahya’da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’nce ’Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı’ düzenlendiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında, il merkez ve ilçelerde bulunan kamu ve özel hastane yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya’da hastane hizmetlerinin etkin bir koordinasyonda yürütülmesi amacı ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin işleyişi ve hastaneler arası nakil istatistikleri değerlendirildi. Ayrıca Acil Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ulaşılabilir şekilde sürdürülebilmesine yönelik alınacak önlemler ve yapılacak işlemler görüşüldü.