Kütahya’da acil sağlık hizmeti personelinin talep, istek ve sorunları masaya yatırıldı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce acil sağlık hizmetleri istasyonlarında, istasyon sorumlusu olarak görev yapan personelin katılımı ile toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ecz. Fırat Yavuz’un başkanlığında İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı acil sağlık hizmetleri istasyonlarında, istasyon sorumlusu olarak görev yapan personelin katılımı ile toplantı düzenlendi.

Acil sağlık hizmeti sunan personelin talep, istek ve sorunlarının görüşüldüğü toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.