Kütahya’da “Acil Obstetrik Bakım” konulu bilgilendirme eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük Personellerine yönelik “Acil Obstetrik Bakım” konulu bilgilendirme eğitimi düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Acil Obstetrik Bakım Programı çerçevesinde sektörler arası iş birliği yapılabilmesi için Ebe Merve Çakır Yıldırım tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük Personellerine yönelik Acil Obstetrik Bakım bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir” denildi.