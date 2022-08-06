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Kütahya’da Acil Obstetrik Bakım İkinci Çekirdek Ekip toplantısı
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce Acil Obstetrik Bakım İkinci Çekirdek Ekip toplantısı gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 06.08.2022, 10:01
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce Acil Obstetrik Bakım İkinci Çekirdek Ekip toplantısı gerçekleştirildi.
Acil Obstetrik Bakım İkinci Çekirdek Ekip toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, Sağlık Müdürlüğü Başkan, Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları ve Hastane Yöneticilerinin katılımları ile yapıldı.
Toplantıda, riskli gebeliklerde bakım protokolleri sevk süreci, hastaneye yatış ve doğumda alınması gereken önlemler ve bakım planları görüşülerek istişare edildi.