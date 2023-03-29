Kütahya’da acemi eğitimini tamamlayan 2023-2B dönem askerler yemin etti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapmakta olan 2023-2B dönem askerler acemi eğitimini tamamlayarak yemin etti.

2023’e 2B tertip askerler, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin ettiler. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.