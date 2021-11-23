Kütahya’da 86 okulun kütüphaneleri meslek liseleri tarafından yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Kütahya’da kütüphane ihtiyacı bulunan 86 okul için kütüphane yapımına Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlandığı bildirildi.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Metal Teknolojileri Alanı" ve "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanında eğitim gören öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık ve çalışma masası üretimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kitaplık ve çalışma masası üretimine başlayan Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Müdür Hasan Başyiğit, atölyelerde öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek kütüphane masaları ve kitaplıklar hakkında bilgi aldı. Okulda eğitim alan öğrencilerin bu sayede hem mesleki tecrübe ediklerini hem de harçlıklarını çıkardıklarını ifade eden Müdür Başyiğit öğrencilere, "Okulda aldığınız eğitim ile mesleki tecrübe kazanmaktasınız. Bu tecrübeyle mezun olduğunuzda kendi işinizi kurabileceğiniz gibi, iş bulma noktasında da avantajlı durumda olacaksınız" dedi.

Başyiğit, çalışmaların tüm hızla ilerlediğini gözlemlediklerini ifade ederek, öğrencilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.