banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

Kütahya’da 8 sokağa 6 bin ton asfalt

Kütahya’nın Ali Paşa Mahallesi’nde başlatılan asfalt çalışmaları 8 sokakta devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık, 5 sokağın asfalt kaplama işleminin tamamlandığını söyledi.

KÜTAHYA 27.09.2021, 14:33
Kütahya’da 8 sokağa 6 bin ton asfalt

Kütahya’nın Ali Paşa Mahallesi’nde başlatılan asfalt çalışmaları 8 sokakta devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık, 5 sokağın asfalt kaplama işleminin tamamlandığını söyledi.

Planlanan program dahilinde Ali Paşa Mahallesi’nde Sebilerenler Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Hamza Güner Sokak, Takva Sokak, Osman Öğüt Sokak, Üçbey Sokak, Mehmet Akman Sokak’ta başlatılan çalışmalarda 5 sokağın asfalt kaplaması tamamlandı. Yapılan çalışmaları Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Ali Paşa Mahallemizde asfalt ekibimiz çalışıyor. Programımıza göre toplam 8 sokakta yıllarca beklenen asfalt sorununu çözeceğiz. Şuana kadar 5 sokağımız tamamlandı. Toplamda 6 bin ton asfaltı bu caddelerimizde kullanacağız. Emeği geçen çalışanlarımızı kutluyorum. Şehrimize ve mahallemize hayırlı olsun. Buraları korumak mahalle sakinlerimize düşüyor” dedi.

Başkan Işık Ali Paşa Mahallesi’ndeki çalışmaları inceledikten sonra Okmeydanı Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi ve çalışma ekiplerine kolaylıklar diledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0