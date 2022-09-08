Kütahya’da 8 dolandırılık şüpheli gözaltına alındı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şahıslara, "saman satacağı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yüklü miktarda ziynet eşyası ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince Kütahya’da ikamet eden ve farklı illerden şahıslara "saman satacağı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen aralarında 21 Yıl 18 gün kesilmiş hapis cezası ve 2 aranma kaydı mevcut şahısların bulunduğu 8 şüpheliye yönelik projeli çalışma çerçevesinde 54 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.Ç.(45), M.A.(37), Ş.İ.(52), E.S.(50), N.K.(56), F.E.(34), R.Ö.(38) ve E.Y.(43) isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 35 Adet Cumhuriyet altını, 3 adet bilezik, 2 adet yüzük, 1 adet kolye zinciri, 1 adet tura kolye ucu, 1 çift küpe, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 bin TL nakit para, 12 adet android telefon, 2 adet tuşlu telefon, 1 adet tablet, suç unsuru evraklar ve 3 adet flash disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.