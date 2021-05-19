banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm

Kütahya’da 8 bin adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da otoparktaki bir araçta 8 bin adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

KÜTAHYA 19.05.2021, 10:09
Kütahya’da 8 bin adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da otoparktaki bir araçta 8 bin adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Servi Mahallesi’nde bulunan otoparkın içerisinde bulunan sürücülüğünü Ö.K. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 8 bin adet içerisine kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık