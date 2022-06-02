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Kütahya’da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Kütahya’da 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Motosikletli Yunus Timlerince yakalandı

KÜTAHYA 02.06.2022, 10:46
Kütahya’da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Kütahya’da 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Motosikletli Yunus Timlerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Yunus Timlerince Maruf Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında Ö.Ç. (24) isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından aranıyor kaydı olduğu, ayrıca hırsızlık suçundan toplamda 17 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında işlemlere başlandı.

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