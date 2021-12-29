Kütahya’da 75 bin 755 öğrenciye yardımcı kaynak kitap ulaştırılacak

Kütahya’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yardımcı kaynak kitapların 75 bin 755 öğrenciye ulaştırılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kitap deposunda dağıtıma gönderilecek yardımcı kaynak kitapları ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra Linyit İlkokulunda yardımcı kaynak kitapların dağıtımına katıldı.

Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilere kaynak kitaplar hakkında bilgi vererek ve geçen yıl uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek ve eğitimi desteklemek adına yardımcı kaynak kitapların önemine değindi. Öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılan ders kitaplarının yanında kaynak kitapların öğrencilerin eğitimine katkıda bulunacağını belirten Müdür Başyiğit, öğrencilerin bu kaynaklardan istifade etmelerini istedi.

Öğrencilere dağıtımına başlanan kaynak kitapların içeriğinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.