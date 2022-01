Kütahya’da 66 günlük görev

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir Bölge Müdürü olarak tayininin çıkması nedeniyle veda toplantısı düzenleyerek, idari kadro ile bir araya geldi.

Veda toplantısı Bölge Müdürü Kemal Kayıran Başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda bir konuşma yapan Bölge Müdürü Kayıran, kısa bir süre görev yaptığı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden güzel duygularla ayrıldığını belirterek, “Çalışma arkadaşlarım olarak sizlerle iyi bir ekip oluşturduğumuza inanıyorum. Görev her yerde devam ediyor. Önemli olan iyilik ve güzelliklerle anılmak, başarı için gayret sarf etmek ve kaliteli çalışmalarda birbirimize her daim destek olmak. Bütün personelime çalıştığımız süre içinde gayretleri için teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini istiyorum. Her zaman kapımız sizlere açık olacak. Başarı ve güzellikler sizlerle olsun” diye konuştu.

Bölge Müdürlüğü personeli ile de vedalaşan Bölge Müdürü Kemal Kayıran, çekilen hatıra fotoğrafının ardından Kütahya’dan ayrıldı.

66 gün görevde kalan Kayıran, Kütahya’daki vazifesine 5 Kasım 2021 günü başlamıştı.