Kütahya’da 497 şahıs, 185 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 497 Şahıs, 185 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Saat Kulesi Kavşağı, istiklal Mahallesi, Hisar, Meydan Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallesi Dörtyol Kavşağı olmak üzere 7 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 497 Şahıs, 185 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 adet fişek, 5 adet kesici alet, 1 adet jop ele geçirildi. 6 şahsa idari işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edildi. 3 Araç sürücüsüne 2918 Sayılı KTK’nın ilgili maddeleri uyarınca, 1 şahsa ise alkollü araç kullanma suçundan adli işlem yapıldı.

Yapılan uygulama çerçevesinde başka bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.