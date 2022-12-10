Kütahya’da 495 konuttan oluşan kentsel dönüşüm projesi başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Osmangazi Mahallesi’ndeki hak sahipleri için Bölücek Mahallesi’nde yapılacak olan 495 konuttan oluşan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda şehrin geleceğe emin adımlarla götürecek projeleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi, deprem kuşağında yer alan kent, daha güvenli bir şehir haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerini ön planda tutuyor.

2012 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla riskli bölge ilan edilen Osmangazi Mahallesi için hazırlanan kentsel dönüşüm projesinin temelini, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık attı. Osmangazi Mahallesi sakinlerinin dört gözle beklediği projenin temel atma töreninde konuşan Başkan Işık, "Bilindiği gibi 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen toplam 500 hektarlık alan içerisinde bulunan Osmangazi Mahallemiz, ilk etapta kentsel dönüşüme tabi tutulacak 4 mahallemizden birisiydi. Vefa, Küçük Vefa, Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimizden oluşan bu 4 mahallemizde Vefa’da ve Osmangazi’de Belediyemize ait olan rezerv alanlar verilerek şu anda inşaatları başlamış durumda. Osmangazi Mahallemizde yapılacak olan 495 adet konuta karşılık Belediyemize arsa karşılığında bir kısım daire verilecek. Daha sonra Osmangazi Mahallemizdeki hemşehrilerimizle gerek takas usulü gerekse diğer usullerle anlaşıp belediye olarak yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle Osmangazi Mahallemizdeki hak sahiplerine bu konutlar verilecek. Daha sonra boşalan adalar 2. ve 3. etap olarak kentsel dönüşüme tabi tutulacak. Özellikle bugüne kadar Osmangazi Mahallemizde bu temeli dört gözle bekleyen hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.