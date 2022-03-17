Kütahya’da 48 öğrenci hafızlığa başladı

Kütahya’da "Okul-Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlık eğitimine başlayan 48 öğrenci için “Hafızlığa Geçiş Programı” düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan hafızlık eğitimi protokolü kapsamında Hesna Köksal ve Fuatpaşa Kur’an kurslarında örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimine başlayan 48 öğrenci için “Hafızlığa Geçiş Programı” gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, hafızlığa başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edilip ilahilerin seslendirildiği program, yapılan dua ile tamamlandı.