Kütahya’da 47 motosiklet trafikten men edildi
TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KÜTAHYA İL GENELİNDE 937 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ. YAPILAN KONTROLLERDE 28 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANIRKEN, 47 MOTOR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
Trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kütahya il genelinde 937 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 47 motor trafikten men edildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilerek güvenli sürüş ortamının sağlanması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekim ayı içerisinde Kütahya il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik kask, abart egzoz, ehliyet, plaka, tescil kaydı, şasi numarası denetimleri yapıldı. 937 motosiklet sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 41 motosikletin tescil kaydının olmadığı, 6 motosikletin şase numaralarının kazınmış olduğu tespit edilerek trafikten men edilirken, 28 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Ekipler, güvenli olmayan alanlara park edilmiş ve tedbirsiz bırakılmış 358 adet motosikletin sahiplerine de ulaşarak motosiklet hırsızlığına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3