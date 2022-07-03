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Kütahya’da 4 saatte 163 çocuğa ’Güvenlik trafik eğitimi’

Kütahya’da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saatte 163 çocuğa ’Güvenlik trafik eğitimi’ verdi.

KÜTAHYA 03.07.2022, 12:28
Kütahya’da 4 saatte 163 çocuğa ’Güvenlik trafik eğitimi’

Kütahya’da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saatte 163 çocuğa ’Güvenlik trafik eğitimi’ verdi.

Ekipler, ’Güvenli trafik eğitimi’ faaliyetleri çerçevesinde Sera Alış veriş Merkezi’nde çocuklarla bir araya geldi.

Polis ekipleri, 4 saat içinde 163 çocuğa uygulamalı olarak güvenlik trafik eğitimi sundu.

Pılis ekipleri eğitim sonrası 50 çocuğunu luna parka götürerek, ücretsiz gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Yetkililer, Güvenli trafik eğitimi’ faaliyetlerinin bundan sonradaki günlerde de devam edeceğini ifade ettiler.

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