Kütahya’da 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri Kur’an-ı Kerime geçti

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Hayme Hatun 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, ellif-ba öğrenimini tamamlayarak düzenlenen törenle madalya taktılar ve hediyelerini aldılar.

Kur’an Kursunda düzenlenen törene, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve eşi Hacer Demirtaş ile birlikte katıldı. Öğrenciler törende yaptıkları başarılı sunumlarıyla dikkat çektiler.

Müftü Hüseyin Demirtaş program sonrası yaptığı açıklamada, " Minik yüreklerin heyecanına tanık olmaktan mutluluk duydum. Minikler, gerek kıraatleri ve gerekse sergiledikleri sunumlar ile tam puan aldılar. Hayme Hatun 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğreticisi Hamiyet Özpınar’ı başarılı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum" dedi.