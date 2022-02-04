Kütahya’da 373 okulun 331’inde güvenlik kamerası var

Kütahya’da 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının güven ve huzur içerisinde sürdürülmesi için “Okul Güvenliği Hazırlık Toplantısı” yapıldı. Vali Ali Çelik’in başkanlığında yapılan toplantıda; okullarda ve okul çevrelerinde alınan güvenlik, asayiş, trafik önlemleri, okul servislerinin denetimi değerlendirilerek ilave tedbirler istişare edildi.

İlk yarıyılın sorunsuz şekilde tamamlandığını, ikinci dönem için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ali Çelik, il genelindeki 373 okulda 361 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 66 devriye ekip görevlendirildiğini söyledi.

Muhtemel riskler belirlenecek

Çocukların ve gençlerin her türlü olumsuzluktan korunması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi için herkesin hassasiyet göstermesi ve o sorumluluğu hissetmesi gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, güvenli okullar için okulu ve yakın çevresini kapsayacak bir risk haritası hazırlanması talimatı verdi. İl merkezi ile tüm ilçelerde hazırlanacak haritalarla öğrenci ve okul güvenliğini etkileyecek muhtemel risklerin belirleneceğini aktaran Vali Çelik, “Risk haritaları; kaymakamlar, jandarma, emniyet, milli eğitim müdürlüğü, öğretmenler, okul aile birliği ile muhtarlarımızın iş birliğinde hazırlanacak. Bize emanet edilen çocuklarımız için okul ve çevresindeki tehditleri hep birlikte ortadan kaldıracağız” dedi.

Kütahya’da 373 okulun 331’inde güvenlik kamerası olduğunu aktaran Vali Çelik, kamerasız okulların güvenlik durumu değerlendirilerek planlama yapılmasını ve çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını istedi.