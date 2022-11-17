Kütahya’da 350 ekmek üretim işletmesi çalışanına hijyen eğitimi

Kütahya ve ilçelerinde faaliyet gösteren 350 ekmek üretim işletmesi çalışanına sertifikalı ekmek üretim işletmeleri nevzuatı ve özel hijyen eğitimi verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli ile Gıda Mühendisi Merve Söyler tarafından, Kütahya ve ilçelerinde faaliyet gösteren ekmek üretim işletmesi çalışanlarına, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Çeşitleri Tebliği çerçevesinde, sertifikalı Ekmek Üretim İşletmeleri Mevzuatı ve özel hijyen eğitimi yaklaşık 350 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.