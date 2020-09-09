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Kütahya’da 35 uyuşturucu hap ele geçirildi
KÜTAHYA'DA 35 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
KÜTAHYA 09.09.2020, 13:18
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce S.T. isimli şüphelinin üzerinde 35 extacy hap ele geçirildi.
Verilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Merkez ilçe Okçu Mahallesinde S.T. isimli şüpheli üzerinde bulunan 35 extacy hap ile birlikte yakalandı.
Şüpheli S.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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