Kütahya’da 31 bin kişiye evde sağlık hizmeti

Vali Ali Çelik, komisyon toplantısında evde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarını telefonla arayarak memnuniyetlerini sordu. Aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Vali Çelik’e ve sağlık ekiplerine ilgileri için teşekkür ettiler.

2022 yılının ilk “Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı” Vali Ali Çelik’in başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

2021 yılının değerlendirildiği toplantıda 2022 yılının da planlaması yapıldı.

Vali Ali Çelik; evde bakım hizmetleriyle, yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan hasta veya bakıma muhtaç bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının aileleriyle yaşadıkları ortamda uzman kadro tarafından verildiğini belirtti. 6 hekim, 46 sağlık personeliyle hizmet verdiklerini belirten Vali Çelik, il genelinde bir ay içerisinde 2 bin 458, bir yılda 31 bin 833 hasta ve hasta yakınının ziyaret edildiğini söyledi. Vali Çelik, bin hastanın da ağız ve diş sağlığı tedavilerinin evde yapıldığını ifade etti.