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Kütahya’da 3 motosiklet hırsızı yakalandı

Kütahya’da motosiklet çalan 3 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

KÜTAHYA 05.06.2021, 20:40
Kütahya’da 3 motosiklet hırsızı yakalandı

Kütahya’da motosiklet çalan 3 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce Yenidoğan Mahallesi, Dumlupınar Bulvarında meydana gelen park halindeki motosikletin çalınması, Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesinde meydana gelen elektrikli motosikletin çalınması ve Cumhuriyet Mahallesinde motosikletin çalınması ve kundaklanması olaylarının faillerini yakalamak üzere çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar, 18 ayrı iş yeri ve ikametlerden toplanan 140 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların H.M.(33), L.M. (40) ve İ.Ç. (29) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 3 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Olaya konu 2 adet motosiklet de ele geçirilerek müştekilere teslim edildi.

Şüpheli 3 şahıs adli makamlara mevcutlu olarak çıkarılmak üzere gözaltına alındı.
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