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Kütahya’da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 3.25 gram bonzai, 1.83 gram tütünle karıştırılmış bonzai ve 2 kesici alet ele geçirildi.

KÜTAHYA 23.06.2022, 09:58
Kütahya’da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 3.25 gram bonzai, 1.83 gram tütünle karıştırılmış bonzai ve 2 kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybı Efendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, M.I.Y (22) isimli şahsın sevk ve idaresindeki H.D. (20) ve M.G. (20) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 3.25 gram bonzai, 1.83 gram tütünle karıştırılmış bonzai ve 2 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilerek, olay yerinde trafik yönünde şahsa gerekli işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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