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Kütahya’da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 9.98 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

KÜTAHYA 20.06.2022, 10:25
Kütahya’da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 9.98 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince, Paşam Sultan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, E.G. (27) isimli şahsın sevk ve idaresindeki S.İ. (24) ve M.T. (37) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 9.98 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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