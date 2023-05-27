Kütahya’da 3 ayda yapılan 62 operasyonda 107 şüpheli yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde, uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan 62 operasyonda 107 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde imal ve ticaret suçundan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda, 122 gram metamfetamin, 131 gram esrar, 1 adet extacy, 4 adet ecza hap, 11 kök kenevir, 16 gram kenevir tohumu, 44 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 71 adet sikke, 30 adet tarihi eser, 13 adet detektör, 532 paket kaçak sigara, 105 bin 201 adet makaron, 35 kilo tütün, 6 adet tabanca, 88 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

“Terör olaylarında azalma”

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde terör olaylarını önlemeye yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, 2023 Yılı 25 Mayıs itibariyle 2022 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmada, terör olaylarında yüzde 11, planlı operasyon sayısı yüzde 27, yakalanan şahıs sayısı yüzde 11, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 50, adli kontrol alan şahıs sayısı yüzde 50 ve adli makamlardan serbest kalan şahıs sayısı yüzde 4 azaldı.

Yapılan çalışmalarda, 16 planlı operasyon faaliyeti icra edildi, 2 kişi tutuklandı, 32 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yurt dışına çıkışı yasaklandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 27 kişi adli makamlara sevk edildi ve ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı, 9 sosyal medya hesabına "Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan işlem yapıldı.

1 Ocak 2023 ile 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kütahya’da çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

“JASAT faaliyetleri”

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2023 yılı son üç aylık dönem içerisinde 28) adet hırsızlık olayı meydana geldi. Meydana gelen bu olaylar neticesinde şüpheli olarak tespit edilen 38 şahıstan, 32 şahıs ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı, 4 şahıs tutuklanarak ceza infaz kuruluna teslim edildi. 2 şahsın yakalanması çalışmalarına devam ediliyor. Olaylar neticesinde, 2 adet çalıntı araç, 23 bin 600 TL nakit para, 1 adet kredi kartı, 20 litre motorin, 1 benzin bidonu, 4 ton orman emvali, 2 adet motorlu testere, 1 adet matkap, 1 adet lcd televizyon, 215 adet tuğla, bin 400 gram bakır kablo, 100 kilo kömür ve muhtelif hurda malzemeleri ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

Vatandaşların alınan tedbirler ve yapılan uyarılara harfiyen uymaları, açıkta eşya bırakmamaları, rehavete kapılmamalarının önem arz ettiği belirtilen açıklamada,” Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır” denildi.

“Trafik tim faaliyetleri”

Trafik tim faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada,” Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik Jandarması timlerince 20 Şubat- 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen tarım fuarına katılım sağlanarak traktör kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi noktasında alınması gereken tedbirlerle ilgili 493 vatandaşımız bilgilendirilmiş, çocuklara yönelik eğitimler çerçevesinde köy ve beldelerde bulunan okullarda öğrenim gören toplan 723 öğrenciye trafik konusundaki farkındalığı geliştirmek maksadıyla eğitim verilmiş, ölümlü ve yaralanmalı kazalardan kaynaklı can kayıplarının en aza indirilmesi maksadıyla köy ve beldelerde ikamet eden toplam 2 bin 514 sürücü ve araç sahibine trafik eğitimi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.