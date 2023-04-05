Kütahya’da 3 ayda yakalanan 581 şahıstan 221’i tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde il merkezinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik olarak yapılan sorgulama ve denetlemeler sonucunda yakalanan 581 şahıstan 221’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Asayiş Şube Resmi Ekipler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliğimizce Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde il merkezinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 37 bin 583 şahıs ve 9 bin 280 araç sorgulanmış, yapılan sorgulamalar ve denetlemeler sonucunda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı çıkartıldığı tespit edilen 581 şahıs yakalanmış, bunlardan 221 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kayıp müracaatı yapılan 13 şahıs bulunmuştur. Ayrıca çalışmalarda, 19 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 110 fişek,155 kesici alet, 47 adet sentetik hap, 44,29 gram metamfetamin, 86,61 gram bonzai ve 4,94 gram esrar ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.