Kütahya’da 3 ayda 492 aranan şahıs yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğünce 3 ay içerisinde il genelinde yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı çıkartılan 68’i hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 492 aranan şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Ocak 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arası il genelinde yapılan çalışmalarda 234 bin 295 şahıs, 114 bin 224 araç kontrol edildi. Haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı çıkartılan 68’i hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 492 aranan şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi. Ayrıca devam eden çalışmalarda, 47 adet ruhsatsız tabanca, 230 adet tabanca mermisi, 30 adet kurusıkı tabanca, 23 adet av tüfeği, 236 adet çeşitli ebatlarda kesici alet, 81 bin 460 adet makaron, 11 bin gram tütün, 2 bin 685 adet gümrük kaçağı sigara, 190,27 gram esrar, 36,18 gram skank, 50,64 gram kokain, 2 bin 677,84 gram bonzai, 502,97 gram metamfetamin, 72 adet ectasy ve 402 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların devam edeceğine vurgu yapıldı.