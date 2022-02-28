Kütahya’da “28 Şubat Postmodern Darbe” gündemli panel

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “28 Şubat Postmodern Darbe” gündemli panel düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak katılan Kütahya Müftülüğü İl Vaizi Aysun Ögcem, konuşmasında genel itibariyle 28 Şubat sürecini öncesi ve sonrası ile değerlendirdi. Ögcem, bu süreçte yaşanan olaylar ve mağduriyetler hakkında bilgiler verdi.

Ögcem, özellikle İmam-Hatip Liseleri, Meslek Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri’ne yapılan haksızlıklara dikkat çekti.

Aysun Ögcem, başörtüsü yasağı ve katsayı engeli sebebiyle oluşturulan ortamda eğitimde fırsat eşitliğinin nasıl katledilmiş olduğunu örnekleriyle dile getirdi.

Vaiz Aysun Ögcem, o dönem kendisinin de bir üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, kendi yaşamış olduğu durumlardan örnekler vererek bir döneme ışık tutmaya çalıştı.

Öğrencilere kendilerini inanç ve değerleri istikametinde nasıl yetiştirmeleri gerektiği noktasında tavsiyelerde bulunan Ögcem, bir daha böyle günlerin yaşanmaması temennisiyle konuşmasını tamamladı.