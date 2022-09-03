Kütahya’da 27 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram ağırlığında kenevir tohumu ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, V.T. ve E.T. isimli şahısların Simav ilçesinde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince şüphelilere ait bağ evine operasyon düzenlendi. Bağ evinde yapılan aramalarda, 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.