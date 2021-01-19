Kütahya’da 269 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya’da polis ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde 269 adet uyuşturucu Lyrica hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde F.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 269 adet uyuşturucu Lyrica hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.